Bublik su un possibile tour d’addio: “Riuscite a immaginarmi a 37 anni…?”

Alexander Bublik ha concluso l’avventura di Gael Monfils al Masters 1000 di Monte Carlo. La partita ha rappresentato l’ultima apparizione del tennista francese nel torneo monegasco. Il match ha regalato immagini memorabili, un caloroso abbraccio a rete e le riflessioni del kazako in sala stampa.

Il commento della partita: “Ho tanti ricordi legati a Gael, soprattutto di quei match in cui mi ha stracciato nei tornei del Grande Slam (ride). In realtà, in questo match non ho riso affatto perché sapevo che se avessi perso la concentrazione anche solo per un attimo, Gael sarebbe stato lì. La missione era dare il massimo, cercare di vincere la partita. È stato emozionante perché 10 anni fa ero lo sparring partner di Gael e Grigor; giocavo spesso con loro. Dieci anni dopo, è fantastico essere qui a giocare contro di lui, nella sua ultima stagione, in un match come questo. Vivo a Monaco da qualche anno ormai, quindi conosco molta gente. Sono felice di aver iniziato la stagione sulla terra battuta in questo modo”.

Il rifiuto di un possibile tour d’addio: “Ne parlavamo proprio l’altro giorno, abbiamo avuto una conversazione, ma credo che per me sarebbe un disastro. Quando cerco di godermi il tennis, non c’è lavoro di mezzo. Voglio dire, quando mi diverto, è perché sto tirando un rovescio a una mano al centro del campo. Nel mio caso, una stagione d’addio sarebbe un disastro perché verrei battuto da qualsiasi giocatore, quindi è meglio giocare un paio di esibizioni nei campi più importanti della mia carriera. Altrimenti, potrei incappare in una terribile serie di sconfitte… riuscite a immaginarmi a 37 anni a lottare contro uno spagnolo di 20 anni sulla terra battuta?”

Le prospettive per la stagione su terra: “Sono un giocatore di corporatura robusta, quindi devo preparare bene il mio corpo per scivolare. È una questione delicata perché in passato ho sempre avuto qualche piccolo acciacco all’inizio della stagione sulla terra battuta, ma queste due settimane mi hanno dato l’opportunità di recuperare, resettare la mente e lavorare sulla mia condizione fisica, che è la cosa più importante sulla terra battuta per evitare infortuni. Qui si scivola di più, le partite sono più impegnative; quindi, la sconfitta iniziale a Miami mi ha dato l’opportunità di prepararmi meglio per queste due settimane, anche se essere l’ottava testa di serie aiuta. Non sono ancora al massimo della forma, devo lavorare di più, ma spero di continuare così“.

Sulla nuova generazione di tennisti decisamente agguerrita: “Ora vedi i giocatori che si riscaldano e sembra che stiano andando in guerra, sono come gladiatori. C’è una nuova generazione che vive il tennis in modo diverso. Ne parlavo con Gael; sono tutti super professionali, ma quando ho iniziato io non era così. Ora, se vuoi competere, devi essere pronto ad affrontare giocatori che danno il massimo fin dal primo turno. Questo è il nuovo tennis, questo è ciò che ci spinge di più, oltre a un calendario molto impegnativo che ti costringe a essere sempre al meglio“.