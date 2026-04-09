Jannik Sinner risponde ad Alcaraz: “Tornerò numero uno? Non lo rincorro, l’importante è vincere i titoli”

Sul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas Machac (n.53 ATP) con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3 dopo due ore di gioco. Dominio iniziale, blackout improvviso, poi la reazione da campione. Sinner parte lanciato e chiude il primo set in meno di mezz’ora, ma nel secondo accusa un evidente calo fisico.

Sotto di due break, riesce comunque a rientrare fino al tie-break, perso nettamente — si interrompe così la striscia di 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000. Nel terzo set, dopo aver assunto un integratore, l’azzurro ritrova energia e lucidità, riprendendo il controllo del match e chiudendo in sicurezza. Domani lo attende il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, contro cui conduce 4-2 nei precedenti.

A fine partita, in conferenza stampa, Jannik ha analizzato con lucidità una vittoria costruita più con la testa che con la brillantezza fisica. Sul tema della crescita mentale e della capacità di uscire dalle difficoltà, l’altoatesino ha spiegato: “Penso che tutto parta anche dall’allenamento, cercando di concludere bene le sessioni anche quando si è stanchi o non ci si sente al meglio. E ovviamente giocare partite in certe situazioni, ancora e ancora, nei match ufficiali, aiuta». Poi, tornando al match: «Sì, oggi non è stato facile. Mi sono trovato in una posizione difficile. Sono contento di aver trovato il modo di uscirne. Oggi era la cosa più importante, cercare di mettermi in una condizione in cui potessi comunque trovare una via per vincere“.

Non manca l’autocritica: “Sono soddisfatto di questo. Nella mia testa so che devo giocare meglio in certe situazioni già da domani, ma so anche che ogni giorno è diverso, tutto dipende dalla forma del momento. Vedremo“.

L’azzurro ha poi raccontato il legame speciale con Montecarlo, quasi una seconda casa: “Quando gioco qui posso dormire nel mio letto, e questo mi piace. So dove mangiare bene e conosco abbastanza bene la città, visto che vengo qui da molti anni“. E ancora: “È anche bello vedere come questo posto si trasformi completamente durante il torneo… Vedere un grande sostegno per tutti è piacevole. Quindi sì, questo rende il posto molto speciale“.

Sul calore del pubblico italiano, ha aggiunto: “Sì, certo, i tifosi italiani sono molto vicini. È bello che io e tutti gli italiani possiamo contare su un sostegno così grande“. Entrando nei dettagli del match, Sinner ha preferito non commentare i risultati degli altri big, concentrandosi su sé stesso: “Sì, guarda, non sta a me commentare gli altri: posso parlare solo delle mie partite”. Poi ha spiegato le difficoltà fisiche: “Nella mia testa ogni giorno è diverso. Ho fatto una serie di tornei tra Indian Wells e Miami e sono arrivato qui senza molta preparazione“.

Sul passaggio chiave del terzo set: “La prima partita è stata ottima. Oggi, nella seconda, ero un po’ in difficoltà, però nei momenti importanti ho messo l’energia che avevo. Sul punteggio di 1-1 nel terzo set ho cercato di alzare il livello e in quel game sono riuscito a mettere più energia, riuscendo in qualche modo a vincerla“. E, con pragmatismo: “Alla fine oggi la cosa più importante era portare a casa la partita, quindi sono contento. Ovviamente da domani so che devo stare meglio in campo“.

Alla domanda sulle condizioni climatiche, Sinner ha escluso fattori esterni: “No, niente di particolare. Ci sta: ho giocato tante partite e fatto tanti allenamenti, cercando di sfruttare al massimo i giorni disponibili“. Guardando avanti: “Siamo nei quarti di finale e domani sarà una sfida molto difficile. Sono felice di mettermi alla prova mentalmente. So che ogni giornata è diversa: posso alzare il livello, non è detto che succeda, ma so che è possibile e ci proverò“.

Inevitabile un passaggio sulla corsa al numero uno, in parallelo con Carlos Alcaraz. Sinner ridimensiona il tema: “Fa parte del gioco. Credo che sia lui che io siamo consapevoli della situazione, sia della sua che della mia“. E chiarisce le priorità: “Non c’è molto da dire… Quindi c’è solo questo torneo con questa cosa un po’ “in palio”, ma non la sto rincorrendo: altrimenti giocherei anche la prossima settimana e farei molto di più. Gioco questo torneo perché è a casa e perché la partita è il miglior allenamento possibile, soprattutto per avere subito un feedback sulla terra battuta“.

Infine, la visione d’insieme: “Dopo questo torneo capiremo meglio su cosa lavorare. Alla fine, sia io che lui giochiamo per vincere titoli. La classifica, in questo momento, è secondaria. I tornei più importanti saranno Parigi e Wimbledon. Quindi sì, la classifica conta relativamente in questa fase“.