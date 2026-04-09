Sinner e il tabellone peggiore possibile a Montecarlo. Maratone in vista, mentre Alcaraz…

Si profila una percorso impegnativo e probabilmente più complicato per Jannik Sinner a Montecarlo, rispetto al suo rivale Carlos Alcaraz. Il n.2 e 1 del mondo hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters1000 monegasco. Sinner si è imposto col punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-3 contro il ceco Tomas Machac, mentre Carlitos ha prevalso nella sfida contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-1 4-6 6-3. Entrambi sono stati costretti a cedere un set a rimanere più tempo del previsto in campo.

Tuttavia, l’azzurro è quello che per la qualità dei rivali potrebbe rischiare maggiormente e disperdere più energie. Il percorso, infatti, prevede domani l’incrocio col canadese Felix Auger-Aliassime, tennista molto dotato fisicamente e dal tennis estremamente potente, specie nella combinazione servizio-dritto. Una partita in cui Jannik è il favorito, ma il peso delle fatiche emerso quest’oggi (figlio anche del grande mese di marzo negli USA) e le qualità dell’avversario fanno pensare che la spesa energetica non sia di poco conto.

Lo stesso ragionamento può valere, in caso di semifinale, contro uno tra il tedesco Alexander Zverev e il brasiliano Joao Fonseca. Il teutonico a Miami e il sudamericano a Indian Wells hanno dimostrato nell’esperienza americana di saper mettere in difficoltà Sinner e poterlo portare, eventualmente, a disputare un match che possa decidersi in un terzo parziale.

L’altoatesino, dunque, rischia di arrivare col fiato corto nell’atto conclusivo, a differenza di un Carlitos che, in teoria, dovrebbe aver meno problemi. L’eccentrico Alexander Bublik non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per lo spagnolo nei quarti e in semifinale gli eventuali incroci con l’australiano Alex de Minaur (più volte battuto) o il monegasco Valentin Vacherot non fanno paura. Nel tennis, poi, nulla è scontato, ma il campo porta a queste conclusioni.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP MONTECARLO 2026

Quarti di finale – Auger-Aliassime

Semifinale – Zverev / Fonseca

Finale – Alcaraz /De Minaur / Bublik / Vacherot

TABELLONE CARLOS ALCARAZ ATP MONTECARLO 2026

Quarti di finale – Bublik

Semifinale – De Minaur / Vacherot

Finale – Sinner / Zverev / Auger-Aliassime / Fonseca