LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia della finale!

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia è di nuovo tra le prime quattro del mondo. Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano alle ore 19.00 sul ghiaccio di Ginevra per giocarsi la semifinale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto contro l’Australia, in una sfida che vale l’accesso all’atto conclusivo e la certezza di poter lottare fino in fondo per una medaglia. Dopo il quarto di finale vinto al cardiopalma contro il Giappone, gli azzurri arrivano all’appuntamento con una carica emotiva enorme e con la consapevolezza di aver superato una delle prove più dure del torneo.

Il successo per 7-6 all’extra end contro il Giappone ha confermato ancora una volta la cifra tecnica e mentale della coppia tricolore. Constantini e Mosaner sono stati costretti a inseguire, hanno vissuto momenti complicati, sono finiti sotto 4-1, ma hanno saputo restare dentro la partita con pazienza e lucidità. La mano rubata da due punti nel quinto end ha riaperto il confronto, il sorpasso nel settimo parziale ha cambiato l’inerzia e, dopo la reazione nipponica nell’ottavo, è arrivato l’ultimo tiro decisivo di Stefania Constantini, una giocata chirurgica che ha regalato all’Italia la qualificazione alla semifinale.

Il percorso azzurro è stato lungo e pieno di ostacoli. Nel round robin, l’Italia ha chiuso al secondo posto il gruppo B con sette vittorie e due sconfitte, alle spalle del Canada. Dopo le affermazioni contro Cechia, Ungheria e Germania, è arrivato il primo ko all’extra end contro i canadesi. Poi la pronta reazione con i successi netti su Finlandia, Stati Uniti e Svizzera, prima del passo falso contro la Corea del Sud e della vittoria decisiva contro la Scozia per 10-8 all’extra end, che ha spalancato le porte dei playoff. Un cammino non lineare, ma proprio per questo significativo: gli azzurri hanno saputo soffrire, reagire e trovare risorse nei momenti più delicati.

Di fronte ci sarà un’Australia che ha impressionato per continuità. La coppia formata da Tahli Gill e Dean Hewitt ha dominato il gruppo A, chiudendo al primo posto con un bilancio di otto vittorie e una sola sconfitta e guadagnandosi così l’accesso diretto alle semifinali. Gli australiani hanno iniziato il torneo con un netto 12-3 sulla Svezia, risultato di grande peso, e hanno poi costruito il primato con una serie di prestazioni solide contro Cina, Danimarca, Estonia, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e Paesi Bassi. L’unico stop è arrivato contro il Giappone, ma non ha compromesso un percorso di altissimo livello, segnato da grande concretezza e capacità di indirizzare presto molte partite.

L’Australia è una squadra molto ordinata, abituata a giocare con aggressività ma anche con notevole disciplina tattica. Gill e Hewitt sanno mettere pressione agli avversari, sfruttano bene il martello e hanno dimostrato per tutto il round robin di possedere continuità, freddezza e ottime percentuali nei momenti chiave. Per l’Italia sarà fondamentale non concedere break pesanti nelle prime fasi, evitando partenze in salita come accaduto contro Giappone e Scozia.

La semifinale si presenta dunque come una sfida ad altissima intensità. Gli azzurri arrivano da due battaglie vinte all’extra end e dovranno trasformare la fatica in energia positiva. Constantini e Mosaner hanno però dimostrato di avere una qualità rara: la capacità di restare lucidi anche quando la partita sembra scivolare via. È questa la loro forza più grande, insieme a un’intesa ormai consolidata e a un bagaglio di esperienza che li ha già portati all’oro olimpico di Pechino 2022, al bronzo di Milano Cortina 2026 e al titolo mondiale.

Nell’altra semifinale si affronteranno Canada e Svezia: i nordamericani, primi nel gruppo B e già capaci di battere l’Italia nel round robin, se la vedranno con gli scandinavi, vittoriosi nel playoff contro la Scozia per 7-5. Il quadro è quello delle grandi occasioni, con quattro coppie di altissimo livello a contendersi il podio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.