“Una minaccia reale”: Paul Seixas spaventa Pogacar e la UAE? “Può diventare un grande campione”

Paul Seixas sta dimostrando tutta la sua forza ed è letteralmente esploso a 19 anni, vincendo di forza la Freccia Vallone e la classifica generale del Giro dei Paesi Baschi ad appena 19 anni. Due affermazioni di livello World Tour per il formidabile francese, che sembra destinato ad avere un grande futuro, tanto che molti addetti ai lavori pensano si possa trattare del nuovo Tadej Pogacar.

L’alfiere della Decathlon CMA CGM Team è ormai una splendida realtà e si candida a un ruolo da protagonista anche alla Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento che andrà in scena domenica 26 aprile e dove il grande favorito della vigilia sarà proprio lo sloveno, desideroso di confermarsi alla Doyenne e di conquistare la terza Monumento della stagione dopo aver già dettato legge alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre.

Paul Seixas è però una “minaccia reale” per Pogacar e per la squadra UAE Emirates, come ha rivelato il team principal Mauro Gianetti a Het Nieuwsblad: “Sarà un avversario importante. Al livello in cui si trova adesso, avrà un ruolo molto rilevante nel prosieguo della gara“. Sul successo alla Freccia Vallone: “Ha dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per diventare un grande campione. Ha assunto il suo ruolo di favorito: la squadra ha controllato la gara e lui ha dominato la salita finale“.