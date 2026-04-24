Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming

Manca ormai sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, ultima corsa del trittico dedicato alle Ardenne. La quarta Classica Monumento (la più antica delle cinque) in calendario andrà infatti in scena domenica 26 aprile e con le sue côte è pronta a regalare spettacolo. Spettacolo che sarà anche garantito dai protagonisti di primissimo livello che si cimenteranno nella corsa belga.

La classica. di 259.5 chilometri totali (7 in più rispetto al 2025), partirà da Bastogne e si concluderà a Liegi dopo ben 11 côte ed 4.395 metri da superare. L’anno scorso fu Tadej Pogacar a trionfare davanti ad un super Giulio Ciccone. Lo sloveno, tornato dopo la Roubaix, è pronto a conquistare un’altra Monumento e va alla ricerca del quarto sigillo alla Liegi, il terzo consecutivo. Di fronte ci saranno su tutti Remco Evenepoel e Paul Seixas, vincitori rispettivamente di Amstel Gold Race e Freccia Vallone.

Dove vedere la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in tv? La Monumento belga sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 13.00 alle 14.50. Da quel momento la diretta tv si sposterà su Rai 2 fino alla conclusione. Rai Play sarà quindi la piattaforma di riferimento per lo streaming gratuito. Per gli abbonati lo streaming sarà invece visibile su Discovery Plus, HBO MAX, e dalle 13.30 anche su Eurosport 2 e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale integrale della corsa.

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Domenica 26 aprile

Bastogne-Liegi (259.5 chilometri)

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo stimato: 16.20

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.50, dalle 14.55 su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max e dalle 13.30 anche su Eurosport 2 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport