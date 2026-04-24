Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Giro dell’Appennino 2026: il percorso ai raggi X. Tracciato invariato rispetto al solito, ma cambia l’arrivo

Pubblicato

6 minuti fa

il

Per approfondire:
Mattia Agostinacchio / IPA Agency

Domenica 26 aprile sarà il giorno del Giro dell’Appennino 2026, tradizionale corsa di ciclismo giunta alla sua edizione numero ottantasette. Non ci saranno particolari modifiche nel percorso proposto per questa annata, con un tracciato lungo 196.8 km con partenza a Novi Ligure ed arrivo a Genova. Andiamo a scoprirlo meglio nel dettaglio.

GIRO DELL’APPENNINO 2026: PERCORSO A RAGGI X

Fondamentalmente, l’unico elemento di novità riguarda l’arrivo, con il traguardo situato davanti al Waterfront di Genova, conclusione inedita per gli uomini. Dopo i primi 50 km senza particolari pensieri i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, ovvero, il Passo della Castagnola (2.9 km al 5.3%). Successivamente si scenderà dunque a Voltaggio, per poi dirigersi verso Passo dei Giovi (2.3 km al 4.5%), seconda fatica collocata a 97.1 km dall’arrivo.

Dopo sarà la volta di una discesa che precede la salita di Crocetta d’Orero (9 km al 3.3%), impegno che metterà a dura prova il gruppo, complice anche le due ultime ascese successive, Pietralavezzara (Loc. Vixella, 6.2 km al 7.7%) e Madonna della Guardia (6.9 km al 7.9%) che verrà percorsa quando mancheranno 25.1 km al traguardo, poi una discesa ripida e un ultimo segmento di pianura accompagneranno i corridori dentro Genova. 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità