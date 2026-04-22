Freccia Vallone femminile 2026: prova di forza di Vollering sul Mur de Huy! Undicesima Monica Trinca Colonel

Demi Vollering rispetta i favori del pronostico. La fuoriclasse ha infatti vinto la Freccia Vallone femminile 2026, facendo la differenza sull’iconico Mur de Huy al termine del percorso lungo 148.2 km partito da Huy. Si tratta del secondo trionfo in carriera per la neerlandese dopo i due secondi posti delle ultime due edizioni.

La corsa è stata animata da molteplici tentativi di fuga ma, come da copione, il gruppo si è compattato nel finale, dove l’olandese in forza al FDJ United – SUEZ ha fatto la differenza, riprendendosi il successo che le mancava dal 2023. La corridora si è posizionata al meglio nell’ultimo chilometro, per poi lanciare un assolo spingendo forte sui pedali, fino ad arrivare al traguardo con margine.

Secondo posto poi per la connazionale Puck Pieterse (UAE Team ADQ), autrice di una grande rimonta senza però riuscire a prendere il comando delle operazioni. Da segnalare poi al terzo posto di Paula Blasi (CANYON//SRAM zondacypto) che, dopo il trionfo all’Amstel Gold Race, può contare su un’altra gara di alto profilo.

Hanno chiuso poi la top 5 Kasia Niewiadoma (Team SD Worx-Protime) e Anna Van Der Breggem (Team SD Worx-Protime). Da segnalare inoltre quanto fatto da Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), migliore italiana del lotto, la quale si è piazzata all’undicesimo posto.