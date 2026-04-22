La Freccia Vallone si vedrà sulla RAI oggi? Orario, canale, streaming

Oggi, mercoledì 22 aprile, la Freccia Vallone 2026 torna protagonista nel calendario internazionale come secondo atto del Trittico delle Ardenne, ma per gli appassionati italiani arriva una conferma poco gradita: la corsa non sarà visibile in chiaro sulla RAI.

La domanda che molti si pongono — se la prova si vedrà oggi sulla TV pubblica — ha dunque risposta negativa. Esattamente come già accaduto con il Giro delle Fiandre e con l’Amstel Gold Race, anche in questa occasione la RAI non trasmetterà l’evento. Una scelta legata alla mancata acquisizione dei diritti televisivi, che prosegue un trend già evidenziato nelle scorse settimane e che continua a suscitare malumori tra gli appassionati di ciclismo.

La corsa sarà comunque visibile, ma esclusivamente attraverso piattaforme a pagamento. In particolare, la diretta streaming è garantita su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN. Nessuna copertura gratuita in tv, dunque, per una delle classiche più iconiche della primavera.

Il tracciato non tradisce la sua natura selettiva: dopo un avvio mosso con le prime salite, la corsa entra nel circuito finale attorno a Huy, da ripetere tre volte. Qui si concentrano le difficoltà principali, tra cui la Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e soprattutto il celebre Mur de Huy, breve ma durissimo, con pendenze che toccano il 26% nel tratto finale.

Sul fronte dei favoriti, l’assenza di grandi nomi come Tadej Pogacar e Remco Evenepoel apre scenari più incerti. Tra i corridori più attesi figurano il giovane francese Paul Seixas, insieme ai connazionali Romain Grégoire, Lenny Martinez e Benoît Cosnefroy, senza dimenticare il danese Mattias Skjelmose, già protagonista nelle Ardenne. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, gli orari della Freccia Vallone 2026.

FRECCIA VALLONE 2026

Mercoledì 22 aprile Herstal-Mur de Huy (200 km)

Partenza ore 11.50

Arrivo ore 16.30 circa

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.30, per gli abbonati; Discovery Plus, HBO Max dalle ore 12.45, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.