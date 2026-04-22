Freccia Vallone femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Si decide tutto sul muro di Huy

Il momento è arrivato. Oggi, mercoledì 22 aprile, andrà in scena la Freccia Vallone femminile 2026, celeberrima corsa di ciclismo su strada giunta alla sua edizione numero ventisei. Le corridore si cimenteranno in un percorso lungo 148.2 km con partenza da Huy ed arrivo sull’impegnativo Mur de Huy.

LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00

PERCORSO

Già la prima metà della corsa presenta elementi di selettività. Il percorso parte da Huy e inizia con una serie di salite consecutive. Bohissau è tra le prime, seguita da Courrière e Durnal, che aiuteranno a dettare il ritmo e dare il la alle prime scremature nel gruppo. Inutile dire che la chiave di volta del tracciato è però chiaramente l’inizio del circuito finale introno ad Huy, che le protagoniste affronteranno due volte, con salite ravvicinate. Il punto cruciale è rappresentato dalla sequenza di tre salite. L’Ereffe (2100 metri al 5% di pendenza media) potrebbe incoraggiare i primi veri attacchi, la Cherave (1300 metri all’8,1% di pendenza media) sarà invece il preludio del Mur, che sarà ovviamente decisivo, con i suoi 1,3 km e una pendenza media del 9,6%.

FAVORITE

A partire coon i favori del pronostico non può che esserci Demi Vollering (FDJ United-Suez), fino a questo momento artefice di una grande stagione e reduce dal terzo posto arpionato all’Amstel Gold Race. Attenzione ovviamente anche Puck Pieterse (Fenix Premier-Tech), così come ad Anna van der Breggen (Team SD Worx-ProTime), alle due di casa Ef Education-Oatly Noemi Ruegg-Magdeline Vallieres, la transalpina Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma Lease a Bike) e la spagnola Paula Blasi, vincitrice dell’Amstel. Tra le fila azzurre spiccano Monica Trinca Colonel della Liv AlUla Jayco, a Erica Magnaldi della UAE Team ADQ e a Soraya Paladin della CANYON//SRAM zondacrypto.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE FEMMINILE 2026

Mercoledì 22 aprile –Huy-Mur de Huy (148.2km)

Partenza ore 13.50

Arrivo ore 17.50 circa

FRECCIA VALLONE FEMMINILE 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 16:45 Eurosport 2, DAZN, discovery+, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport