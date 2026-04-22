Freccia Vallone 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Paul Seixas grande favorito sul Mur de Huy

Tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. In scena oggi l’edizione numero 90 per la Freccia Vallone, con il solito spettacolo sul tradizionale Mur de Huy. Manca purtroppo Tadej Pogacar, campione uscente, ma la sfida per il successo sarà comunque bellissima. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50

PERCORSO

Primo tratto in linea che prevede Côte De Trasenster (3,3 km al 4,8%) e Côte des Forges (1,3 km al 7,8%) nei primi 40 chilometri. Poi strada sempre mossa prima di arrivare a Modave, preludio del classico circuito finale da percorrere per tre volte introno a Huy, lungo 37.2 km e caratterizzato dalle fatiche una dietro l’altra de la Côte d’Ereffe (2,2 km al 5,6%), la Côte de Cherave (1,4 km all’8% con punte al 13%) e l’immancabile Muro di Huy, poderoso impegno di 1400 metri al 9,8% di pendenza media con punta massima al 26% che combacia con il tornante percorso all’interno del chilometro conclusivo.

FAVORITI

Chi se non Paul Seixas? Con Evenepoel e Pogacar assenti il giovanissimo francese della Decathlon CMA CGM Team ha tutte le carte in regola per andarsi a prendere il primo successo di lusso in una classica, vista la condizione mostrata in Spagna qualche settimana fa. A sfidarlo i connazionali Romain Gregoire (Groupama – FDJ United), Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). Occhio anche al danese Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) già protagonista all’Amstel Gold Race.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2026

Mercoledì 22 aprile Herstal-Mur de Huy (200 km)

Partenza ore 11.50

Arrivo ore 16.30 circa

DOVE VEDERE LA FRECCIA VALLONE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.30, per gli abbonati; Discovery Plus, HBO Max dalle ore 12.45, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.