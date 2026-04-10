Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzo

Ha preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. La terza tappa stagionale dopo Istanbul e Roma ha visto gli italiani segnalarsi con diverse prestazioni importanti. Su tutte, ovviamente, quella di Luca Maresca che domenica scenderà in pedana per la finale che assegnerà la medaglia del metallo più pregiato nella categoria -67kg del kumitè.

Il nostro portacolori ha chiuso in prima posizione il round robin dopo le vittorie sul rappresentante di Taipei, Shih Cheng-Cheng e sul turco Abdurrahim Ozer Omer. Il suo percorso è proseguito con il successo sul giordano Almastfa nei quarti di finale, quindi in semifinale ha piegato il russo Ogannisian. A questo punto tra Maresca e la medaglia d’oro rimane solamente l’uzbeko Rashidov nella finale di domenica.

Finale per la medaglia di bronzo, invece, per Christian Sabatino, che sarà in azione nei 60kg. Per l’azzurro successo nel proprio girone dopo i successi sul francese Tas e sul turco Halici, quindi è arrivato il ko nei quarti di finale contro il turco Nuri Kilic. Per il nostro portacolori l’ultimo atto sarà contro il giordano Abdallah Hammad.

Nelle altre categorie che erano in programma nella giornata odierna gli azzurri non sono stati in grado di raggiungere le finali. Domani si proseguirà con le eliminatorie di kata maschile e del kumite: 61, 68 e +68 kg femminili, 84 e +84 kg maschili.