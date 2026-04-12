Karate
Karate, un argento e due bronzi per l’Italia nella tappa di Leshan della World Cup
Si chiude con il bottino di una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. Non riesce a conquistare la medaglia d’oro Luca Maresca che cede nella finale dei -67kg contro l’uzbeko Abdul Vakhkhov Rashidov e deve accontentarsi dell’argento. Il bronzo va al kazako Olzhas Altynbek ed al giordano Abdel Rahman Almasafta. Settimo Rosario Ruggiero.
Medaglia di bronzo, invece, per Michele Ciani nei +84kg che nella finale supera l’azero Asiman Gurbanli. Medaglia d’oro per il cileno Rodrigo Rojas, argento per il bosniaco Anes Bostandzic. Stesso risultato anche per Michele Martina che nei -84kg supera lo statunitense Michael Molinero. Medaglia d’oro per il giordano Mohammad Aljafari che supera il nipponico Rikito Shimada.
Nei -60kg, invece, Christian Sabatino viene sconfitto nella finale per il bronzo dal giordano Abdallah Hammad che chiude terzo come l’uzbeko Mekhriddin Turakhonov. La medaglia d’oro va al turco Nuri Kilic che piega in finale il giapponese Hiromu Hashimoto.
Anche Clio Ferracuti non esce vittoriosa nella finale per il bronzo dei +68kg, sconfitta dalla slovena Zala Maria Zibret che chiude terza come l’ucraina Dariia Bulay. Medaglia d’oro per la kazaka Sofya Berultseva che ha superato la nepalese Arika Gurung.