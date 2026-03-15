Karate: Italia, altre tre finali guadagnate nella Premier League di Roma. Brillano Fiore, Ghinami e Avanzini

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella giornata di venerdì, anche sabato 14 marzo sorride all’Italia del karate, impegnata nella seconda giornata della tappa romana della Premier League 2026. In totale sono tre le finali ottenute dai colori azzurri: una per l’oro e due per il bronzo.

A giocarsi il gradino più alto del podio sarà Matteo Fiore, negli 84 kg, capace di costruirsi un percorso meraviglioso che lo porterà domenica 15 marzo a sfidare nel faccia a faccia conclusivo il russo Eduard Gasparian, numero tre del ranking mondiale.

Per il terzo posto invece saranno in corsa Alessio Ghinami nel kata maschile, che se la vedrà lo spagnolo Raul Martin Romero, dopo essersi fermato in semifinale contro lo statunitense Ariel Torres Gutierrez, e Matteo Avanzini nei +84 kg, grazie al ripescaggio di categoria nei quarti di finale per effetto del percorso effettuato dal suo giustiziere l’egiziano Elhassan Mohamed; domani sarà atteso dal testa a testa con il bosniaco Anes Bostandzic.

Questo, come indicato dalla FIJLKAM, il programma degli azzurri che parteciperanno a ben nove finali su trenta (gli orari sono indicativi):

10:00 — Elena Roversi, finale per il bronzo kata

11:15 — Erminia Perfetto e Ludovica Legittimo, finale per il bronzo 50 kg

11:50 — Luca Maresca, finale per il bronzo 67 kg

12:50 — Viola Lallo, finale per l’oro 55 kg

13:10 — Daniele De Vivo, finale per il bronzo 75 kg

15:00 — Alessio Ghinami, finale per il bronzo kata

16:40 — Matteo Fiore, finale per l’oro 84 kg

17:35 — Matteo Avanzini, finale per il bronzo +84 kg