Karate, la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola Lallo

La seconda tappa della Premier League 2026 di karate, in corso di svolgimento a Roma, sorride ai colori azzurri. In casa gli atleti italiani si esaltano nella giornata inaugurale andando a raccogliere ottimi risultati ed andando a “preparare il terreno” in vista dei prossimi giorni.

Il percorso più importante messo a referto è quello di Viola Lallo: l’azzurra nei -55 kg del kumite arriva sino alla finale, dopo aver vinto il girone eliminatorio ed aver regolato la rappresentate di Cina Taipei Ku (per 6-1) nei quarti e l’algerina Abourche (per 5-1) in semifinale. L’ultimo atto, in programma domenica, sarà contro la bosniaca Nejra Sipovic.

Saranno cinque le finali per il terzo posto: Elena Roversi nel kata, che nei quarti ha ceduto il passo all’atleta di Hong Kong Grace Lau, poi è riuscita ad entrare nei meccanismi di ripescaggio, Erminia Perfetto e Ludovica Legittimo, entrambe nei -50 kg del kumite, entrambe arrivate in semifinale di categorie ed ora pronte a giocarsi il doppio terzo gradino del podio a disposizione, ed infine Luca Maresca (-67 kg) e Daniele De Vivo (-75 kg), il primo eliminato nella semifinale, il secondo ripescato dopo aver arrestato la sua corsa ai quarti contro l’ucraino, poi finalista, Heorhii Pitsul.

Domani altro giro ed altre emozioni nella seconda giornata di gare: di scena il kata maschile ed il kumite, sia al femminile (-61, -68 e +68 kg) che per le categorie pesanti degli uomini (84 e +84 kg).