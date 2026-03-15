Karate, l’Italia chiude con ben 8 medaglie al Premier League di Roma

Si è conclusa la tappa di Roma della Premier League di karate 2026. Per l’Italia risultati sensazionali con ben otto medaglie conquistate.



Sopra tutti la medaglia d’oro di Matteo Fiore negli 84 kg, arrivata al termine di una finale tiratissima. L’azzurro ha affrontato il russo Eduard Gasparian, 21 anni. Medaglia d’argento per Viola Lallo nei 55 kg. Oggi è stata sconfitta in finale dalla bosniaca Nejra Sipovic.

Ottimo risultato anche per Erminia Perfetto. L’azzurra nei 50 kg ha conquistato la medaglia di bronzo battendo in finale Yun-Chen Hsiao (Taipei). Nella stessa categoria, bronzo anche per Ludovica Legittimo. La 19enne ha superato Hsin-Yu Chan (Taipei).

Nei 67 kg bronzo anche per Luca Maresca, che ha battuto il macedone Matej Belistojanoski. Medaglia di bronzo nei 75 kg per Daniele De Vivo, che ha superato il giapponese Raiki Funato. Nel kata maschile bronzo per Alessio Ghinami, che ha battuto lo spagnolo Raul Martin Romero. Nei +84 kg bronzo per il Matteo Avanzini che oggi ha avuto la meglio di oggi sul bosniaco Anes Bostandzic