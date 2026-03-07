Sara Cardin è stata per anni il punto di riferimento del karate italiano nel kumite -55 kg, protagonista tra titoli europei e medaglie mondiali.
In questa puntata di FOCUS entriamo nella mentalità di chi è abituata a vincere: gestione della pressione, strategia nel combattimento e visione sul futuro del karate azzurro.
Sara Cardin è anche tra i giurati degli Italian Sportrait Awards, premio dedicato ai volti e ai valori dello sport italiano, che verrà consegnato lunedì 16 marzo a Roma.
Tutti i dettagli 👉 https://italiansportraitawards.it/
#FOCUS #Karate #SaraCardin #Kumite #ItalianSportraitAwards #SportItaliano 🥋🔥
conduce Alice Liverani
