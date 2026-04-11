Karate, l’Italia conquista altre tre finali per il bronzo nella tappa di Leshan della World Cup

Va in archivio anche la seconda giornata dedicata alle eliminatorie della tappa di Leshan (Cina) della World Cup di karate 2026. Dopo la finale per la medaglia d’oro conquistata ieri da Luca Maresca e quella per il bronzo di Christian Sabatino, nella giornata odierna ne sono state conquistate altre tre, tutte per la medaglia del metallo meno pregiato da parte di Clio Ferracuti, Michele Martina e Michele Ciani.

Nei +68 kg femminili, Clio Ferracuti ha chiuso al comando il proprio girone con 3 vittorie ottenute contro la tedesca Stamer, la magiara Fleischer e l’elvetica Bonny. Ai quarti ancora un successo sulla spagnola Torres Garcia con il punteggio di 1-0, prima di venire sconfitta in semifinale contro la nepalese Arika Gurung. Domani la finale per il terzo posto nella quale affronterà la slovena Zibret Zala.

Negli 84 kg maschili Michele Martina, dopo aver superato facilmente il turco Arslan e l’ucraino Toroshanko, nei quarti ha disputato il derby contro Matteo Fiore, centrando il successo. Il suo percorso si è poi fermato in semifinale contro il giordano Aljafari, con il punteggio di 5-8. Domani per la medaglia di bronzo sarà in pedana contro lo statunitense Molinaro.

Nei +84 kg, invece, Michele Ciani, grazie alle vittorie nel round robin contro il turco Gundog e l’azero Hasanov e al successo nei quarti contro il bielorusso Kudzinau (4-2) ha potuto raggiungere la semifinale contro il bosniaco Bostandzic nella quale, però, ha ceduto al rivale. Domani per la finale di consolazione se la vedrà contro l’azero Gurbanli.

Come proseguirà il programma della tappa di Leshan della World Cup di karate? Domani, a partire dalle ore 04.00 italiane, andranno in scena le finali che assegneranno le medaglie.