Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurri

Si apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l’avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo 2026, in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Quattro dei cinque azzurri in gara oggi sono stati eliminati purtroppo prima dei quarti di finale vedendo sfumare l’ipotesi di accedere al Final Block pomeridiano, mentre Odette Giuffrida ha tenuto alta la bandiera tricolore restando in corsa per una medaglia.

La campionessa romana, due volte medagliata olimpica e quinta testa di serie del tabellone nei -52 kg, ha vinto la Pool B battendo in maniera convincente l’azerbaigiana Leyla Aliyeva (somma di sanzioni al Golden Score) e la neerlandese Naomi Van Krevel (yuko) per poi cedere in semifinale alla formidabile kosovara Distria Krasniqi dopo un minuto supplementare (yuko). La campionessa del mondo 2024 affronterà più tardi nello spareggio per il bronzo l’ostica ungherese Reka Pupp nell’ottavo atto di una rivalità che l’ha vista primeggiare sin qui in sei occasioni su sette (uniko ko ai quarti del Mondiale di Doha nel 2023).

Prosegue invece il periodo negativo di Assunta Scutto, che dopo il magnifico oro mondiale dello scorso giugno a Budapest nella -48 kg ha inanellato quattro sconfitte consecutive al primo turno, tra cui quella odierna contro l’abbordabile azerbaigiana Shafag Hamidova per waza-ari al termine di un incontro che l’ha visto subire punto nell’unico vero grande attacco della sua avversaria.

In campo maschile non è arrivato il risultato sperato nei -66 kg da parte di Elios Manzi e Valerio Accogli, entrambi usciti di scena agli ottavi di finale perdendo rispettivamente con l’azerbaigiano Turan Bayramov (yuko allo scadere) e con il moldavo Radu Izvoreanu (doppio waza-ari) dopo aver vinto il match d’esordio. Fuori agli ottavi come da previsioni nei -60 kg anche Andrea Carlino, battuto nettamente dal n.2 del ranking mondiale Balabay Aghayev.