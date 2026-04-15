Europei judo 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Squadra azzurra a trazione femminile

Cominceranno ufficialmente domani con la prima giornata di gara i Campionati Europei individuali di judo 2026, che si disputeranno all’Olympic Sport Palace di Tbilisi fino a domenica 19 aprile mettendo in palio quattordici titoli. L’Italia si presenta nella capitale georgiana con una delegazione sicuramente competitiva e ambiziosa, anche se replicare le otto medaglie individuali ottenute un anno fa a Podgorica (record nazionale in una singola edizione degli Europei assoluti) sarà molto complicato.

La carta da medaglia più pesante della spedizione tricolore è rappresentata da Alice Bellandi, donna da battere nei -78 kg in qualità di campionessa olimpica e mondiale in carica con l’obiettivo di conquistare l’unico tassello mancante nel suo ricco palmarès. Ambizioni importanti anche per due campionesse iridate del calibro di Assunta Scutto (oro a Budapest 2025) e Odette Giuffrida (oro ad Abu Dhabi 2024), che hanno le carte in regola per salire sul podio pur non essendo le favorite principali per la vittoria rispettivamente nei -48 e nei -52 kg.

In campo femminile la Nazionale italiana può contare su altre pedine interessanti come Carlotta Avanzato (bronzo continentale 2025 nei -63 kg), Giorgia Stangherlin e Irene Pedrotti nei -70 kg, Asya Tavano (a medaglia negli ultimi tre Europei disputati) ed Erica Simonetti tra i pesi massimi, tutte outsider potenzialmente in grado di arrivare al Final Block, mentre merita una menzione a parte Veronica Toniolo che fa il suo rientro alle competizioni nei -57 kg dopo un anno di stop per il grave infortunio rimediato durante la finale della prova a squadre degli Europei di Podgorica.

Il settore maschile azzurro deve invece fare i conti con le dolorose defezioni di Giovanni Esposito, Manuel Lombardo e Christian Parlati (unico italiano che avrebbe dovuto difendere il titolo europeo dalla passata edizione della manifestazione), che hanno dovuto rinunciare all’evento per problemi fisici. In ogni caso l’Italia schiera diversi atleti di ottimo livello che possono puntare alle posizioni di vertice tra cui la coppia dei -66 kg composto da Elios Manzi e dal giovane emergente Valerio Accogli, oltre ad Antonio Esposito nei -81 kg, Kenny Komi Bedel nei -90 kg, Gennaro Pirelli nei -100 kg e Leonardo Valeriani nei -73 kg. Curiosità infine per la partecipazione di Fabio Basile, che ha sostituito in extremis Lombardo nei -73 kg.