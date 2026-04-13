Alice Bellandi insegue l’unico tassello mancante agli Europei di judo: è il primo grande obiettivo stagionale

Alice Bellandi si presenta agli imminenti Campionati d’Europa di judo nel ruolo di favorita d’obbligo per la vittoria nella categoria fino a 78 kg, con la concreta possibilità di conquistare l’unico titolo pesante che ancora manca nella sua ricca bacheca. La fuoriclasse bresciana si è già messa al collo infatti sia l’oro olimpico (Parigi 2024) che quello mondiale (Budapest 2025), mentre nelle rassegne continentali non è mai andata oltre il secondo posto.

La stella azzurra aveva saltato le ultime due edizioni degli Europei, privilegiando la preparazione verso i grandi appuntamenti globali delle singole stagioni, quindi a conti fatti da quando ha effettuato il salto di categoria (fino alle Olimpiadi di Tokyo 2021 gareggiava nella -70 kg) ha preso parte solamente a due Campionati continentali aggiudicandosi un bronzo a Sofia 2022 ed un argento a Montpellier 2023.

In entrambi i casi era stata la tedesca Alina Boehm a fermare la sua corsa verso il titolo, ma la Germania ha optato per il turnover a questo giro non schierando questo weekend a Tbilisi né Boehm né soprattutto la n.1 del ranking mondiale Anna Monta Olek, unica judoka capace di battere Bellandi in un evento individuale dai Giochi Olimpici di Parigi in poi (per la precisione nella finale del Grand Slam di Abu Dhabi a novembre 2025).

Le avversarie principali dell’italiana in Georgia diventano a questo punto la francese Kaila Issoufi, l’israeliana oro iridato nel 2023 e argento olimpico in carica Inbar Lanir e l’esperta russa Aleksandra Babintseva, con in seconda battuta la britannica Emma Reid e la slovena Metka Lobnik. La portacolori delle Fiamme Gialle, in caso di successo finale, diventerebbe la prima judoka azzurra (uomini compresi) di sempre a completare il Grande Slam vincendo almeno una volta in carriera Olimpiadi, Mondiali ed Europei.