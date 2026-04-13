Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming

Da giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in palio le medaglie. Nella capitale georgiana verranno assegnati quattordici titoli individuali, mentre a differenza delle ultime due edizioni della rassegna continentale non si disputerà la prova a squadre miste (che avrà una competizione a sé stante il 7 novembre a Belgrado).

L’Italia punta in alto e si presenterà a Tbilisi con una spedizione estremamente competitiva e ambiziosa, anche se sarà quasi impossibile replicare il bottino raccolto un anno fa a Podgorica (8 podi individuali oltre all’argento nel Mixed Team Event). Assente l’unico azzurro campione d’Europa in carica, Christian Parlati, ma saranno presenti tutte le altre stelle del movimento tricolore Alice Bellandi, Odette Giuffrida, Assunta Scutto e Manuel Lombardo oltre ad un folto gruppo di outsider.

Tutti i combattimenti degli Europei individuali di judo saranno visibili in diretta streaming su JudoTV, mentre i Final Block di giovedì e venerdì verranno trasmessi anche in diretta tv su RaiSportHD ed in streaming su Rai Play (le finali di sabato e domenica su RaiPlay Sport 1). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della rassegna continentale con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2026

Giovedì 16 aprile

Ore 8.30 Eliminatorie 48 kg e 52 kg donne, 60 e 66 kg uomini

Ore 14.00 Final Block 48 kg e 52 kg donne, 60 e 66 kg uomini – Diretta tv su RaiSportHD

Venerdì 17 aprile

Ore 8.30 Eliminatorie 57 kg e 63 kg donne 73 kg uomini

Ore 14.00 Final Block 57 kg e 63 kg donne, 73 kg uomini – Diretta tv su RaiSportHD

Sabato 18 aprile

Ore 8.30 Eliminatorie 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini

Ore 14.00 Final Block 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini

Domenica 19 aprile

Ore 8.30 Eliminatorie 78 e +78 kg donne, 100 e +100 kg uomini

Ore 14.00 Final Block 78 e +78 kg donne, 100 e +100 kg uomini

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Final Block di giovedì e venerdì su RaiSportHD.

Diretta streaming: JudoTV; finali anche su Rai Play (giovedì e venerdì) o RaiPlay Sport 1 (sabato e domenica).

Diretta Live testuale: OA Sport.