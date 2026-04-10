Il duello tra Sinner e Alcaraz infiamma la ATP Race: classifica in bilico, chi vola in testa? Proiezioni a Montecarlo

Jannik Sinner può tornare numero 1 del mondo al termine del Masters 1000 di Montecarlo, ma per scavalcare Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP occorre che si avveri una di queste combinazioni: vince il torneo; accede alla finale e lo spagnolo viene eliminato in semifinale o prima; approda in semifinale e l’iberico viene sconfitto ai quarti di finale.

Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale per meritarsi il confronto contro il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e il brasiliano Joao Fonseca, mentre il suo rivale affronterà il kazako Alexander Bublik con vista sulla semifinale da disputare contro uno tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex de Minaur.

Per quanto concerna la ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso, la lotta tra i due dominatori del tennis internazionale è altrettanto serrata: al momento Carlos Alcaraz primeggia con 3.150 punti e ha un margine di 50 lunghezze nei confronti del nostro portacolori. Qui il discorso è molto semplice: chi dei due andrà più avanti nel Principato si meriterà la vetta del graduatoria, in caso di stop simultaneo sarà davanti l’iberico.

Le progressioni sarebbero le seguenti: Sinner volerebbe a 3.300 con la semifinale, 3.550 con la finale e 3.900 vincendo il torneo; Alcaraza si isserebbe a 3.350 battendo Bublik, a 3.600 accedendo all’atto conclusivo e a 3.950 alzando al cielo il trofeo. Alle loro spalle sono decisamente più staccati Zverev (1.890), il russo Daniil Medvedev (1.710), il serbo Novak Djokovic (1.400), De Minaur (1.245) e Auger-Aliassime (1.165).