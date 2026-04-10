Sport in tvTennis
Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari, tv, programma, streaming
Oggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals, così nel turno delle qualificazioni le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone.
La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei: nella prima giornata ad aprire le danze, alle ore 12.00, saranno la numero 2 azzurra, Elisabetta Cocciaretto, e la numero 1 nipponica, Moyuka Uchijima, mentre a seguire il secondo match opporrà la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, alla numero 2 giapponese, Himeno Sakatsume.
Il tie che vedrà protagonista l’Italia contro il Giappone nel turno delle qualificazioni della Billie Jean King Cup 2026 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del tie delle azzurre.
CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE
Venerdì 10 aprile
Dalle ore 12.00
Primo singolare: Elisabetta Cocciaretto-Moyuka Uchijima – Diretta tv su SuperTennis HD
A seguire
Secondo singolare: Jasmine Paolini-Himeno Sakatsume – Diretta tv su SuperTennis HD
PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD (64).
Diretta streaming: SuperTenniX.
Diretta live testuale: OA Sport.