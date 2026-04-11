Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 11 aprile, seconda e ultima giornata del confronto tra Italia e Giappone valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Le azzurre hanno risposto presente nei primi due singolari, ottenendo due vittorie.

A garantire il primo punto è stata Elisabetta Cocciaretto, a segno contro Moyuka Uchijima (n.84 del ranking), col punteggio di 7-5 6-2. La replica è arrivata grazie a Jasmine Paolini (n.8 del ranking), vittoriosa per 6-3 6-1 contro Himeno Sakatsume, n.133 del ranking, firmando così il suo 12esimo successo in singolare con la maglia della nazionale (a fronte di 8 sconfitte).

Nel day-2 si vuole completare l’opera, secondo un format diverso da quello a cui si era abituati: ci sarà infatti il doppio a dare il via il programma (ore 11:00) e a seguire assisteremo, eventualmente, ai due singolari. L’Italia ha la possibilità di chiudere il discorso qualificazione già nel primo incontro odierno. Paolini e Sara Errani vorranno far valere le proprie qualità, opposte a Eri Hozumi/Shuko Aoyama. Se il tie dovesse protrarsi, allora vedremo in azione sempre Paolini contro Moyuka Uchijima e Cocciaretto contro Himeno Sakatsume.

Il tie che vedrà protagonista l’Italia contro il Giappone nel turno delle qualificazioni della Billie Jean King Cup 2026 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da supertennis.tv e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del tie delle azzurre.

BJK CUP 2026 OGGI

Sabato 11 aprile

Dalle ore 11.00

Doppio: Jasmine Paolini/Sara Errani (ITA) vs Eri Hozumi/Shuko Aoyama (JPN) – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Terzo singolare: Jasmine Paolini (ITA) v Moyuka Uchijima (JPN) – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Quarto singolare: Elisabetta Cocciaretto (ITA) v Himeno Sakatsume (JPN) – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (64).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport.