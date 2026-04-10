Italia-Giappone 2-0, BJK Cup: tutto facile per Jasmine Paolini contro Sakatsume

Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell’Italia nel primo step della difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: le azzurre di Tathiana Garbin sono sul 2-0 dopo la prima giornata di incontri delle qualificazioni contro il Giappone: a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, il secondo punto arriva per mano della numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, che regola la numero 2 nipponica, Himeno Sakatsume, con il netto score di 6-3 6-1 in un’ora ed un quarto di gioco.

Nel primo set l’azzurra inizia male e subisce il break a trenta in apertura, ma reagisce subito ed ai vantaggi del secondo gioco trova l’immediato controbreak. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi Paolini tiene ai vantaggi il servizio nel settimo game ed a seguire spacca la partita con lo strappo a quindici nell’ottavo gioco. L’azzurra si scioglie, ai vantaggi tiene la battuta ed incamera la frazione sul 6-3 in 43′.

Nella seconda partita la nipponica risente dell’esito della prima frazione e viene evidenziata la differenza di classifica tra le due tenniste in campo: break a trenta di Paolini in avvio, con l’azzurra che celermente si porta sul 2-0. La giapponese prova a restare in scia sull’1-2, ma gli ultimi quattro game sono tutti a favore dell’italiana, che toglie la battuta all’asiatica a quindici nel quinto game ed ai vantaggi nel settimo, chiudendo sul 6-1 in 32′.

Le statistiche evidenziano la supremazia di Paolini, che vince 62 punti contro i 44 della nipponica, convertendo 5 palle break delle 8 avute a disposizione e cancellandone una delle sole due concesse alla rivale odierna. L’azzurra fa meglio dell’avversaria in termini di resa sia con la prima di servizio, 65%-50%, sia con la seconda, 67%-43%.