Jasmine Paolini: “Il pubblico mi ha aiutato, all’inizio non era stato facile”

Italia in grande spolvero nella prima giornata della sfida contro il Giappone, valida per i Qualifiers di Billie Jean King Cup 2026 di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. A dare il via alle danze in maniera convincente ci ha pensato Elisabetta Cocciaretto, vittoriosa contro Moyuka Uchijima per 7-5 6-2. L’opera è stata completata nel day-1 dalla n.1 del Bel Paese, Jasmine Paolini.

La n.8 del mondo ha piegato la resistenza di Himeno Sakatsume, n.133 del ranking, imponendosi con lo score di 6-3 6-1. Tanta solidità nel gioco di Jasmine, dopo un inizio un po’ incerto legato alla desuetudine di esprimersi sulla terra: “Grazie a tutti per essere venuti, è un piacere essere tornate a giocare in Italia. E’ stato un match complicato all’inizio: la prima partita sulla terra non è mai facile, con il cambio di superficie. Ma sono contenta di come sono rimasta lì nonostante le difficoltà dei primi game del primo set: poi mi sono sentita meglio grazie anche al pubblico che mi ha dato fiducia e che mi ha supportato“, le sue parole a caldo.

“In squadra ci divertiamo un sacco, siamo cresciute insieme: è un piacere giocare in Billie Jean King Cup e questa è la nostra forza. Domani sarà una giornata importante: speriamo di partire cariche e di far subito bene in doppio. Non dobbiamo rilassarci: questa competizione ci insegna che bisogna star lì fino all’ultima palla“, ha aggiunto.

In conferenza stampa, la toscana ha aggiunto: “Giocare in questa competizione ti rende un po’ più nervosa perché giochi per la tua squadra e il tuo Paese. Non è stato facile, all’inizio ho faticato un po’ ma sono riuscita a rimanere in partita e a vincere perché oggi era importante chiudere con due vittorie. Ancora una volta a dar la spinta decisiva alle nostre giocatrici ha contribuito un pubblico colorato e rumoroso come nelle migliori occasioni. E’ stato bello vedere gli spalti pieni di giovani ragazze e ragazzi. Noi facciamo il massimo, credo che il nostro sport stia crescendo molto in Italia e sarà una cosa positiva per gli appassionati e per tutti i ragazzi perché più ne cominceranno a giocare e maggiori saranno le possibilità di far bene in futuro“.