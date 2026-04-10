Italia-Giappone 1-0, BJK Cup: Elisabetta Cocciaretto supera Uchijima e regala il primo punto

Elisabetta Cocciaretto vince il primo singolare del turno di qualificazione di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri tra Italia e Giappone. Battuta per 7-5 6-2 Moyuka Uchijima in un’ora e 37 minuti: toccherà ora a Jasmine Paolini cercare il punto del 2-0 contro Himeno Sakatsume. Buona la cornice di pubblico nella città laziale, alla sua prima con un tale livello di tennis di fronte.

Il primo game è già complicato per Cocciaretto, che da 40-15 si ritrova ai vantaggi, a un doppio fallo e a una palla break da annullare, cosa che fa con una bella volée. Dopo che anche il turno di battuta d’esordio di Uchijima si rivela complesso sia l’una che l’altra iniziano a tenere senza troppi patemi, anche se per la marchigiana c’è una seconda situazione preoccupante sul 3-3, dovendo risalire da 0-30. Sul 5-5 altra chance di break per Uchijima, ma la nipponica mette in rete il rovescio nel momento topico. Di qui guadagna fiducia la numero 2 italiana, che riesce sia di rovescio che di dritto a risolvere la situazione appena prima di un tie-break che non c’è, perché sul 30-40 sono tanti i dritti con i quali governa lo scambio del 7-5.

Di qui in avanti l’azzurra guadagna, e non poco, in fiducia, riuscendo a trovare con un paio di risposte inframmezzate da un doppio fallo un altro il 2-0. Per l’italiana sembrano risolti i problemi al servizio, mentre sono tanti quelli di Uchijima che fa tanta fatica e cede per la terza volta consecutiva nel quarto gioco. Cocciaretto vola sul 4-0, poi però subisce una serie di quattro dritti vincenti da parte della giapponese che risale sul 4-2 e va anche vicina al recupero completo, in virtù di un doppio fallo di Cocciaretto, ma in quel momento il dritto smette di entrare in campo. Rinfrancata, l’azzurra ci mette pochi minuti a siglare il definitivo 7-5 6-2.

Per Cocciaretto un importante 73% di punti vinti con la prima contro il 63% di Uchijima, a fronte di un 68%-47% di prime in campo. Non si è trattato di un match a senso unico, questo è abbastanza chiaro, anche perché Uchijima è effettivamente la giocatrice del Giappone che più di altre sa adattarsi al contesto legato al rosso.