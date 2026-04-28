Italia-Finlandia e Italia-USA oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini proseguiranno il proprio cammino da Campioni del Mondo in carica: dopo aver vinto le prime tre partite e avere disputato lo scontro diretto contro il Canada, gli azzurri disputeranno due partite di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino.

Appuntamento alle ore 10.00 per il match contro i nordici Immonen/Sipola e alle ore 19.00 per il confronto contro gli statunitensi Kawleski/Kauffman, sarebbe importante avere la meglio in entrambe le partite per avvicinarsi alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata del gruppo B accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Finlandia e Italia-USA ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di oggi (martedì 28 aprile). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Martedì 28 aprile

Ore 10.00 Italia vs Finlandia

Ore 19.00 Italia vs USA

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.