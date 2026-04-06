Pallanuoto
Pallanuoto, l’Italia piega la Spagna all’esordio nella Division 1 di World Cup
Il Settebello inizia il proprio percorso nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Alessandropoli, in Grecia, con un successo: nella prima giornata del Gruppo B, infatti, l’Italia piega nel finale la resistenza della Spagna, sconfitta per 12-10.
Nel primo quarto l’Italia inizia al meglio, andando in gol dopo 45″ con la sciarpa di Bruni e raddoppiando a 2’32” dalla sirena con Di Somma. A 1’56” Sanahuja, in superiorità, accorcia, poi a 1’17” Cabanas pareggia da posizione tre. Il sorpasso iberico arriva a 43″ dalla pausa, con la controfuga vincente di Sanahuja, che firma il 2-3.
Nella seconda frazione a 3’18” Dolce in controfuga griffa la rete del 3-3, ma incredibilmente a 26″ Aguirre sorprende Nicosia dalla propria porta, riportando in vantaggio la Spagna. L’ultimo attacco però è dell’Italia, che a 2″ dall’intervallo lungo con Carnesecchi trova il 4-4 con cui si arriva a metà gara.
Nel terzo periodo l’Italia torna in vantaggio con Di Somma a 5’32”, ma Fran Valera pareggia nuovamente a 3’42” segnando da posizione tre. A stretto giro il Settebello torna a condurre: superiorità numerica sfruttata da Alesiani, che firma il 6-5. Gli iberici pareggiano ancora in superiorità con Larumbe a 1’55”.
A 58″ dall’ultima pausa la Spagna chiede un challenge: al video gli arbitri rilevano un fallo da rigore di Alesiani. Campagna, ammonito per proteste, chiede a sua volta il challenge: confermato il penalty per gli iberici, cha passano in vantaggio con Sanhuja. A 45″, però, arriva il gol dal perimetro di Iocchi Gratta che vale il 7-7.
Nell’ultimo quarto gli iberici tornano a condurre col rigore siglato da Sanahuja a 7’09”, ma a 6’39” Ferrero riporta il Settebello in parità. Carnesecchi, in superiorità, firma il 9-8 a 5’12”, ma Granados a 4’45” trova il pareggio. Doppia superiorità per l’Italia e Di Somma segna il 10-9 a 4’06”.
A 3’18” nuovo challenge chiesto dalla Spagna per gioco violento: espulso Di Somma (ma solo per gioco aggressivo), sull’inferiorità Nicosia para la conclusione iberica. La Spagna trova il pari a 59″ dalla conclusione con Biel Gomila, ma a 29″ dalla sirena Carnesecchi fa 11-10. Tutti in avanti gli iberici: Guerrato a porta vuota firma il definitivo 12-10.