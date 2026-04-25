Italia-Cechia oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming

Si comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera. Stefania Constantini ed Amos Mosaner sono chiamati a difendere il titolo. Oggi, alle ore 14:30, gli azzurri debutteranno contro la Cechia.

Sarà importantissimo partire con il piede giusto per i due portacolori oro a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026. In uno sport sui generis come il curling infatti ogni sfida deve essere affrontata a viso aperto, senza essere presa sottogamba. La sfida sarà quindi quella di amministrare subito un buon gioco e non cadere nella rete offensiva di Petra Klimova e Lukas Klima.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, incontro valido per il Round Robin (gruppo B) dei Mondiali 2026 di curling specialità misto doppio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel.

CALENDARIO ITALIA-CECHIA MONDIALI CURLING MISTO

Sabato 25 aprile

Ore 14.30 Italia vs Cechia – Diretta su Eurosport 2

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati. Eurosport 2, DAZN (per Italia-Scozia)

Diretta testuale: OA Sport (per Italia-Scozia)