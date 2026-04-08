Il gioco mentale di Alcaraz con Sinner: tornare n.1 non scontato, conteranno gli scontri diretti

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato realista quando ha affermato in conferenza stampa che Jannik Sinner tornerà numero 1 ATP perché ha molti meno punti da scartare rispetto a quelli di ritardo che al momento accusa in classifica.

Sebbene il sorpasso non sia scontato a Montecarlo, anche se ci sono diverse combinazioni in favore dell’azzurro, è possibile che il sorpasso possa avvenire anche senza che Sinner scenda in campo la settimana prossima, dato che a Barcellona Alcaraz deve confermare la finale dello scorso anno.

Al momento Alcaraz vanta 240 punti di margine su Sinner: l’azzurro può superare lo spagnolo già a Montecarlo vincendo il torneo, oppure arrivando in finale senza incontrare lo spagnolo nell’ultimo atto, oppure arrivando in finale con lo spagnolo fuori al massimo agli ottavi.

Come detto, però, Alcaraz deve difendere la finale a Barcellona la prossima settimana: Sinner non scenderà in campo, né in Spagna né a Monaco di Baviera, mentre il tennista iberico perderà 330 punti. A parità di risultati a Montecarlo, dunque, Alcaraz ripartirebbe alle spalle dell’azzurro già nel torneo catalano.

Sebbene a Madrid nessuno scarterà punti (ma è ancora da vedere se i due ci saranno, dato che l’iscrizione è obbligatoria ma non definitiva), poi a Roma ed al Roland Garros Alcaraz scarterà più punti avendo vinto in entrambi i casi lo scontro diretto in finale lo scorso anno.

Dopo il torneo di Roma e prima di Parigi, però, Sinner si libererà della prima penalità legata ai tornei ATP 500 giocati lo scorso anno e dovrebbe recuperare anche i 50 punti di Shanghai 2025 scartati per far posto al torneo di Montecarlo. In questi due tornei Alcaraz inoltre scarterà altri 3000 punti, mentre l’azzurro 1950.