Ginnastica artistica, gli USA vincono il Trofeo di Jesolo. Italia sul podio con la seconda squadra, faticano le titolari

Gli USA hanno vinto la gara a squadre seniores del prestigiosissimo Trofeo di Jesolo 2026, la Classica della Polvere di Magnesio giunta alla diciassettesima edizione nella località veneta. Uno degli appuntamenti internazionali di maggior rilievo per la ginnastica artistica femminile ha premiato la corazzata a stelle e strisce, che si è imposta con il punteggio di 160.933 e con un vantaggio di appena 135 millesimi nei confronti di una magistrale Francia (160.798).

A salire sul gradino più alto del podio sono state Charleigh Bullock, Reese Esponda, Greta Krob, Caroline Moreau e Simone Rose: tutti nomi nuovi, tra di loro ci sarà un nuovo portento che emergerà nei contesti più importanti, come successo in passato a diverse big passata da Jesolo come Simone Biles, Gabby Douglas, Nastia Liukin e le nostre Fate? Alle loro spazio il compatto quintetto transalpino trascinata da una veramente brillante Elena Colas, affiancata da Lola Chassat, Maiana Prat, Célia Serber e Ming Van Eijken.

Sul terzo gradino del podio è salita Italia 2, la seconda squadra selezionata dal DT Enrico Casella: Sofia Bianchi, Angelica Finiguerra, July Marano, Alessia Marena, Anthea Sisio e Sofia Tonelli, con il punteggio di 157.365. Le azzurre “di riserva” sono riuscite a lasciarsi alle spalla la Cina di Yimina Chu, Rongjinyi Li, Zirong Long e Xinyi Zhang, quarta con 157.201.

Tanti errori, invece, per l’annunciata Italia titolare: la Nazionale composta da Rebecca Aiello, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Giulia Perotti, Martina Maggio ed Emma Puato (infortunatasi al corpo libero) si è fermata in quinta posizione. Per il momento si scontano le assenze di Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli: senza quattro elementi di questo calibro è difficile puntare in alto, quando ci si avvicina agli Europei di agosto e ai Mondiali di ottobre.

Gli spunti odierni sono stati due: 14.067 di Gava al volteggio e 14.133 di Perotti alle parallele asimmetriche (6.0 il D Score). Perotti è caduta più volte alla trave (9.167), dove hanno faticato anche Martina Maggio (12.367), Emma Fioravanti (11.133), Emma Puato (12.967). Alle parallele si sono registrati gli errori di Puato (10.267), Aiello (12.733), Fioravanti (12.933) e Maggio (12.600). Alle spalle di Italia 1 si sono piazzate Spagna (152.332), Argentina (148.869), Romania (147.233) e Belgio (143.967).

A livello individuale la migliore è stata la francese Emma Colas (54.032: 13.333 alla tavola, 14.233 sugli staggi, 13.733 sui 10 cm, 12.633 al quadrato), che ha preceduto la statunitense Charleigh Bullock (52.966) e la cinese Rongjinyi Li (52.900), di un soffio davanti all’altra americana Simone Rose (52.867). La migliore italiana è stata July Marano (ottava con 52.499), Alice Finiguerra dodicesima (51.033) e Sofia Bianchi tredicesima (51.000). Manila Esposito si è cimentata soltanto alla trave, cadendo (11.733, 4.9 la nota di partenza).