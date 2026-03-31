F1, la Ferrari programma due giorni di test al Mugello. Poi a Monza il filming day con l’ala Macarena

Dopo appena tre gare, il Mondiale di Formula 1 vivrà una lunga pausa di un mese. A causa delle tensioni in Medio Oriente, infatti, i gran premi di Bahrain ed Arabia Saudita, previsti rispettivamente il 12 ed il 19 aprile, sono stati cancellati e dunque si tornerà in pista solamente ad inizio maggio per il GP di Miami. Per non rimanere completamente ferma, la Ferrari ha deciso di programma una due giorni di test da domani sulla pista del Mugello.

Non ci saranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton al volante della Rossa, ma si alterneranno i piloti di riserva Arthur Leclerc, Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco. I tre gireranno con la SF-25, la macchina dello scorso anno, visto che sono appunto dei test privati con macchine precedenti a quelle attualmente in gara nel campionato di F1.

Questa due giorni al Mugello non sarà l’unico appuntamento nel mese di Aprile per la Ferrari. Infatti il 21 è previsto un un filming day sul circuito di Monza, che vedrà la Rossa scendere in pista per 200 chilometri. In questa occasione al volante torneranno i piloti titolari Leclerc ed Hamilton.

Durante questo filming day, la Ferrari dovrebbe utilizzare nuovamente la sua ala rotante, già chiamata “Macarena” e che non era stata portata nei primi tre appuntamenti del Mondiale 2026. A Monza sarà fondamentale per la Ferrari anche lavorare sulla gestione dell’energia, visto che il circuito prevede tanti rettilinei.