F1, Frederic Vasseur: “Duelli Hamilton-Leclerc? Finché portano le macchine al traguardo…”

La nuova F1 fa discutere e non poco. Fra regolamenti, sicurezza e un Mondiale che è partito con il dominio Mercedes e molta incertezza alle spalle tutti hanno il loro bel da fare per archiviare ogni singolo fine settimana.

Nelle prime battute di questo 2026, la Ferrari si sta dimostrando come la forza numero 2 del circus, ne è testimonianza il secondo posto nella classifica costruttori (90 punti complessivi, dietro ai 135 della Mercedes.

Nei tre appuntamenti andati in scena, non sono mai mancati i duelli – a proposito di “Rossa” – fra Lewis Hamilton e Charles Leclerc: testa a testa interni che hanno esaltato il pubblico e fatto correre qualche brivido lungo la schiena di Frederic Vasseur.

Il team principal, stimolato dai media sul tema, non si è tirato indietro rispondendo alla domanda sui corpo a corpo fra il britannico e il monegasco: “Finché portano al traguardo entrambe le macchine a fine gara, io sono felice di lasciarli correre…”.

Poi ha aggiunto: “Tra loro due c’è molto rispetto ed entrambi sanno bene che la squadra viene prime di ogni altra cosa. In pista stanno facendo tutto molto bene”.

Vedremo se nel prossimo appuntamento si riproporrà un altro faccia a faccia. Il calendario ora, dopo la “pausa forzata” di aprile, prevedrà un ritorno alle gare il 3 maggio per il GP di Miami negli Stati Uniti.