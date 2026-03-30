F1, Toto Wolff si schiera a favore del nuovo regolamento: “La F1 sta diventando racing puro, nessuno può lamentarsi della bellezza delle gare”

Si è conclusa con la terza vittoria consecutiva Mercedes il Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul tracciato di Suzuka, Andrea Kimi Antonelli ha condotto una gara da esperto che gli è valsa il secondo successo di fila dopo l’affermazione in Cina. Continua dunque il dominio della scuderia tedesca, con i due piloti al vertice della classifica.

Nonostante le tante critiche ricevute dal cambio di regolamento e dalla nuova versione della F1, il Team Principal della Mercedes Toto Wolf ha difeso a spada tratta la Federazione da tutti i commenti negativi. Questa la prospettiva del manager austriaco riportata da Automoto: “La Formula 1 sta cambiando e sta diventando racing puro. Vedere un pilota che ricarica l’energia e l’altro che la utilizza è molto emozionante. Parliamo di una scienza della corsa che si sta sviluppando ed è nelle mani dei piloti”.

Wolff ha poi replicato ai piloti che nei mesi precedenti hanno pesantemente criticato le vetture ed il nuovo regolamento: “Forse Max (Verstappen, ndr) e gli altri preferivano le regole dello scorso anno, quando a Suzuka quasi non si sorpassava. Nessuno può lamentarsi della bellezza delle gare. Siete d’accordo, sì o no? Solo ai conservatori e a chi vive nel passato può non piacere. Per me la gara non è un problema; lavoreremo sulle qualifiche nell’incontro a Londra del 9 aprile”.