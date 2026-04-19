Europei judo 2026 oggi: orari 19 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 19 aprile, quarta e ultima giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna continentale e oggi saranno di scena quattro categorie di peso: -78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili. Le eliminatorie inizieranno alle 8.00, mentre dalle 14.00 prenderà il via il Final Block.

L’attenzione del pubblico italiano si concentra soprattutto su Alice Bellandi, principale candidata al titolo nei -78 kg. L’azzurra, già campionessa olimpica e mondiale, si presenta all’appuntamento europeo con l’obiettivo di completare il proprio palmarès conquistando l’unico titolo che ancora le manca. L’assenza della rivale più recente, la tedesca Anna Monta Olek, rafforza ulteriormente le sue ambizioni: un risultato diverso dall’oro sarebbe inatteso, nonostante la presenza di avversarie di alto livello come Natalia Kuziutina Babintseva, Fanny Estelle Posvite Issoufi e Inbar Lanir, tutte in grado di inserirsi nella lotta per le medaglie, soprattutto nelle fasi decisive.

Nella categoria +78 kg femminile il quadro appare più equilibrato. Le principali contendenti al titolo sembrano essere Raz Hershko, Romane Dicko – già più volte campionessa europea – e Lea Fontaine. Tra le italiane, Asya Tavano ha concrete possibilità di ottenere un buon risultato: l’esordio contro l’ucraina Yelyzaveta Bulavina è favorevole sulla carta, mentre un eventuale quarto di finale contro Milica Vukovic o Sophie Somkhishvili rappresenterebbe un ostacolo più complesso. Percorso più complicato invece per Erica Simonetti, che potrebbe trovarsi di fronte già nei quarti una fuoriclasse come Hershko.

In campo maschile, la categoria -100 kg si annuncia particolarmente combattuta. L’assenza del campione mondiale Arman Adamian Kanikovskiy lascia spazio a diversi pretendenti, tra cui l’azero Zelym Kotsoiev, oro olimpico a Parigi 2024, il georgiano Ilia Sulamanidze e il russo Arman Adamian. L’Italia punta su Gennaro Pirelli, inserito in una pool accessibile ma con possibili incroci impegnativi nei quarti contro atleti del calibro di Simeon Catharina Korrel o Anton Savytskiy.

L’ultima giornata degli Europei di judo a Tbilisi, in Georgia, riguarderà come detto -78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD limitatamente al Final Block (ore 14:00 italiane); in streaming ci sarà la copertura completa (ore 08:00 eliminatorie; ore 14:00 Final Block) su Judo Tv, mentre su RaiPlay solo del Final Block citato. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4.

EUROPEI JUDO 2026 OGGI

Domenica 19 aprile (orari italiani)

Ore 08:00 eliminatorie -78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili

Ore 14:00 Final Block-78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili – Diretta tv su RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

Domenica 19 aprile (orari italiani)

Ore 08:00 eliminatorie -78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili – Alice Bellandi (-78 kg), Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg), Gennaro Pirelli (-100 kg)

Ore 14:00 Final Block-78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili – Eventualmente Alice Bellandi (-78 kg), Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg), Gennaro Pirelli (-100 kg)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo Final Block)

Diretta streaming: RaiPlay (solo Final Block), Judo Tv (copertura completa)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)