Judo, Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel ranking

Il judo italiano continua a macinare risultati di alto profilo e piazza un atleta sul podio anche nell’ultima giornata del Grand Slam di Dushanbe 2026, quinto evento stagionale dell’IJF World Tour. Dopo la vittoria di Odette Giuffrida ed i terzi posti ottenuti nei giorni scorsi da Kenya Perna e Irene Pedrotti, quest’oggi è stata Asya Tavano a prendersi la scena per i colori azzurri nei pesi massimi.

La 23enne friulana, n.8 del ranking mondiale e accreditata della prima testa di serie, ha conquistato il secondo titolo Slam della carriera nei +78 kg a due anni di distanza dal successo centrato proprio nella capitale del Tagikistan. Tavano, reduce dal bronzo agli Europei di Tbilisi, ha sconfitto nel suo cammino la polacca Kinga Wolszczak (ippon), l’uzbeka Mokhlaroyim Tukhtamisheva (somma di sanzioni) ed in finale la cinese Jinesinuer Ayiman (yuko).

Tavano mette in cascina così 1000 punti preziosi da aggiungere alla sua classifica in vista dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Eliminato al debutto invece l’unico altro azzurro presente oggi in gara Tiziano Falcone, quinto lo scorso dicembre al Grand Slam di Tokyo, che ha ceduto piuttosto nettamente al serbo Boris Rutovic vedendo sfumare l’accesso agli ottavi di finale nei -90 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Dushanbe 2026 di judo.

-78 kg F

1 Lytvynenko (Uae)

2 Van Heemst (Ned)

3 Kamps (Ned) e Riabchenko (Rus)

+78 kg F

1 Tavano (Ita)

2 Ayiman (Chn)

3 Niu (Chn) e Ivanova (Rus)

-90 kg M

1 Lorsanov (Rus)

2 Tselidis (Gre)

3 Latisev (Mda) e Kopecky (Cze)

-100 kg M

1 Huang (Chn)

2 Sangariev (Rus)

3 Yershov (Ukr) e Ghimbovschi (Mda)

+100 kg M

1 Sordyl (Pol)

2 Katamardov (Rus)

3 Gamzatkhanov (Aze) e Kokauri (Aze)