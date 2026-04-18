Europei judo 2026 oggi in tv: orari sabato 18 aprile, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 18 aprile, terza giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna continentale e oggi saranno di scena tre categorie di peso: -81 kg e -90 kg uomini; -70 kg donne.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 8.00

L’Italia si presenta a questo appuntamento con tre carte da giocare: Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Leonardo Casaglia, Antonio Esposito e Kenny Komi Bedel. La giornata di gare prenderà il via alle 8.00 italiane con le fasi eliminatorie, mentre alle 14.00 nostrane – come da tradizione – sarà il momento del Final Block, in cui verranno assegnate le medaglie.

Nel tabellone maschile degli -81 kg, Esposito è stato inserito nella pool A, una delle più impegnative, dominata dalla presenza del talento russo Timur Abruzov. Un eventuale incrocio tra i due potrebbe avvenire già ai quarti di finale, ma il cammino dell’azzurro si preannuncia tutt’altro che semplice: all’esordio dovrà vedersela con il bosniaco Mustafa Hebib, per poi affrontare al secondo turno uno tra il lussemburghese Nunes Dos Santo e l’ucraino Svidrak. Casaglia, in tutto questo, cercherà di stupire. Nei -90 kg maschili, invece, Bedel giocherà le proprie carte: i riflettori sono puntati sul georgiano Lasha Bekauri, grande favorito anche grazie al sostegno del pubblico di casa.

Passando al settore femminile, l’attenzione si concentra sulla categoria -70 kg, dove l’Italia schiera Pedrotti e Stangherlin. Il percorso della prima potrebbe complicarsi già agli ottavi di finale, con un possibile scontro contro la russa Madina Taimazova o l’austriaca Michaela Polleres. Anche per la seconda azzurra il tabellone non è dei più agevoli: all’orizzonte si profila una sfida contro una tra l’esperta olandese Sanne Van Dijke e la giovane francese Auchecorne.

La seconda giornata degli Europei di judo a Tbilisi, in Georgia, riguarderà come detto -81 kg e -90 kg uomini; -70 kg donne. Non ci sarà la trasmissione televisiva; in streaming ci sarà la copertura completa (ore 08:00 eliminatorie; ore 14:00 Final Block) su Judo Tv, mentre su RaiPlay Sport 1 solo del Final Block. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

EUROPEI JUDO 2026 OGGI

Sabato 18 aprile (orari italiani)

Ore 8.00 Eliminatorie 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini

Ore 14.00 Final Block 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini

AZZURRI IN GARA

Sabato 18 aprile (orari italiani)

Ore 8.00 Eliminatorie 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini – Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (-70 kg), Leonardo Casaglia ed Antonio Esposito (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg).

Ore 14.00 Final Block 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini – Eventualmente Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (-70 kg), Leonardo Casaglia ed Antonio Esposito (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg).

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (solo Final Block), Judo Tv (copertura completa)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)