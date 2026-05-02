Judo, Irene Pedrotti sale sul podio dei -70 kg al Grand Slam di Dushanbe!

Calato il sipario sulla seconda giornata in casa Italia al Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. Il day-2 alla Kasri Tennis Arena, in Tagikistan, ha visto Irene Pedrotti ritagliarsi un ruolo di primo piano sul tatami nella categoria dei -70 kg femminili. Una sola rappresentante del Bel Paese, ma un altro podio messo a referto.

Dopo il trionfo dell’inossidabile Odette Giuffrida nei -52 kg, la spedizione tricolore ha potuto sorridere anche per il percorso di Pedrotti. Dopo aver sfiorato la top-3 nel Grand Slam di Tokyo dello scorso anno e in quello di Parigi di questa stagione — in quest’ultimo caso fermata al Golden Score nella finale per il terzo posto dalla spagnola Ai Tsunoda — l’azzurra è riuscita a conquistare la terza piazza in questa competizione.

All’esordio, la judoka tricolore ha affrontato l’uzbeka Farangiz Khojieva: i tre shido inflitti all’avversaria hanno consegnato il successo a Pedrotti. Nel secondo incontro è arrivato lo stop, al cospetto della slovena Nika Koren, capace di piazzare un Uki-otoshi e un Uchi-mata, entrambi valutati yuko, risultati poi decisivi.

Pedrotti si è quindi giocata le proprie carte nei ripescaggi. Nel primo match ha affrontato la tedesca Tayla Grauer, al termine di un confronto particolarmente intenso deciso al Golden Score, dove un waza-ari ha fatto la differenza. Opposta alla croata Jana Cvjetko, l’azzurra si è imposta capitalizzando un attacco di sacrificio (sutemi-waza) dell’avversaria, trasformato in un’immobilizzazione (Osaekomi) vincente. Un successo che vale il primo podio in carriera per l’italiana in un Grand Slam.

Domani calerà il sipario sulla competizione: tra le fila azzurre scenderanno sul tatami Asya Tavano (+78 kg) e Tiziano Falcone (-90 kg).