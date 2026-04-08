Due partite in un giorno per Sinner a Montecarlo? Il doppio crea la questione sovrapposizione

Jannik Sinner è agli ottavi di finale sia in singolare che in doppio, dove fa coppia con il belga Zizou Bergs, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha vinto all’esordio in doppio domenica, ha riposato lunedì, ha vinto all’esordio in singolare ieri e non scenderà in campo quest’oggi.

L’azzurro, però, da domani fino a quando continuerà a vincere, giocherà due match al giorno: giovedì infatti sono previsti tutti gli ottavi di singolare e gli ultimi quattro del doppio, poi venerdì sarà la volta dei quarti di finale in entrambi i tabelloni.

Sabato sono previste le semifinali sia in doppio che in singolare, così come domenica sarà il giorno della finale in entrambi i tabelloni: a meno di ritiri, dunque, Sinner nel Principato sarà chiamato ad un doppio impegno quotidiano sin dagli ottavi.