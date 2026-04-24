Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l’azzurro sfiderà nel secondo turno il polacco Hubert Hurkacz. Un impegno complicato per il toscano, che dovrà affrontare un avversario che sulla particolare terra rossa della capitale spagnola potrebbe trovarsi bene.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00

Il mattone tritato madrileno, infatti, è piuttosto veloce e, viste le condizioni di altura, la palla ne viene altamente influenzata. Questo consente ai grandi battitori, come Hurkacz in questo caso, di rendere il proprio tennis ancora più insidioso. Per questa ragione non sarà semplice per l’azzurro trovare la chiave per spuntarla.

I precedenti, seppur non troppo recenti e poco indicativi, sono in perfetta parità sul 2-2 (il primo di Musetti arrivò per ritiro a Roma, mentre le affermazioni del polacco sono giunte sull’erba di Wimbledon). Visto però il contesto particolare, qualsiasi considerazione sullo storico può apparire assai superflua.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Hurkacz, valevole per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

MUSETTI-HURKACZ ATP MADRID 2026

Venerdì 24 aprile

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Hubert Hurkacz POL vs Lorenzo Musetti ITA

Ben Shelton USA vs Dino Prizmic CRO

Leolia Jeanjean FRA vs Coco Gauff USA (Non prima 15:00)

Caty McNally USA vs Victoria Mboko CAN (Non prima 19:00)

Joao Fonseca BRA vs Marin Cilic CRO

PROGRAMMA MUSETTI-HURKACZ ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) *L’assegnazione del canale preciso ci sarà in mattinata

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport