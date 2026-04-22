Chi affronta Lorenzo Musetti al secondo turno di Madrid? Un ex top-10 e semifinalista Slam per il debutto

Lorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz al secondo turno del Masters 1000 di Madrid: il tennista italiano ha conosciuto il rivale in vista del suo debutto sulla terra rossa della capitale spagnola, previsto per venerdì 24 aprile. Il toscano se la dovrà vedere contro il temibilissimo polacco, che oggi ha strapazzato il portoghese Jaime Faria (numero 136 delle classifiche internazionali) con il punteggio di 6-3, 6-3 al termine di un incontro a senso unico durato appena settantuno minuti.

Si preannuncia un impegno tutt’altro che semplice per il numero 9 del mondo, che dovrà fare i conti con l’attuale numero 63 del ranking ATP ma ex top-10 (fu sesto nell’agosto 2024) e capace di raggiungere la semifinale a Wimbledon nel 2021 (perse contro Matteo Berrettini) e i quarti di finale agli Australian Open nel 2024 (si arrese al russo Daniil Medvedev, poi regolato da Jannik Sinner nell’atto conclusivo che incoronò l’altoatesino per la prima volta in uno Slam).

La stagione del 29enne non è stata delle migliori: eliminazione al secondo turno degli Australian Open per mano dello statunitense Ethan Quinn; stop all’esordio a Montpellier, a Rotterdam, a Dubai, a Indian Wells e Miami, oltre che al Challenger di Cap Cana (contro Mattia Bellucci); sconfitta agli ottavi di finale di Montecarlo contro il padrone di casa Valentin Vacherot.

Lorenzo Musetti sarà chiamato a rialzarsi dopo alcuni passaggi a vuoto negli ultimi mesi, condizionati anche da alcuni problemi fisici: il ko al debutto a Montecarlo contro Vacherot e la sconfitta contro il francese Arthur Fils ai quarti di finale di Barcellona dovranno essere prontamente riscattati dal 24enne, che ha tutte le carte in regola per avere la meglio.

I precedenti con Hurkacz? Sono in perfetta parità (2-2): Musetti si impose ai 32mi degli Internazionali d’Italia nel 2021 (il rivale si ritirò nel corso del secondo set) e agli ottavi di Rotterdam nel 2022, il polacco prevalse al primo turno di Wimbledon nel 2021 e ai sedicesimi sempre di Wimbledon nel 2023.