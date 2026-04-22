ATP Madrid 2026: avanzano Machac, Cilic e Jodar nel giorno complesso di casa Italia

Giornata di argomenti, quella del Masters 1000 di Madrid che va a inaugurare le questioni di tabellone principale nella capitale spagnola. Quattro gli azzurri impegnati, che però non hanno vinto alcun set. Giornata no italiana, in sostanza, tra Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Federico Cinà.

Tra i risultati della giornata, da segnalare diverse rimonte. Innanzitutto quella di Tomas Machac, con il ceco che recupera sull’argentino Francisco Comesaña, e dell’idolo di casa (anche se il pubblico è stato abbastanza latitante, il che non depone a favore di Madrid visto che parliamo di un madrileno) Rafael Jodar, vittorioso sull’olandese Jesper de Jong.

E poi quella di Benjamin Bonzi nel derby francese contro Titouan Droguet che gli consente di andare ad affrontare Jannik Sinner venerdì in sede di secondo turno. A proposito di italiani, avversario non di poco conto per Lorenzo Musetti, perché anche in situazione non proprio identica a quella di alcuni anni fa il nome di Hubert Hurkacz fa sempre pensare molto. E, in linea di massima, non parliamo di un matchup da secondo turno, ma da più avanti.

Sempre in tema recuperi, quello di Marin Cilic sul belga Zizou Bergs consente al croato di prendersi uno scontro generazionale con il brasiliano Joao Fonseca. A proposito di generazioni, ultima Madrid per Roberto Bautista Agut: lo spagnolo è stato eliminato dall’argentino Thiago Agustin Tirante.

RISULTATI MASTERS 1000 MADRID 2026 OGGI

Bonzi (FRA) [Q]-Droguet (FRA) [Q] 6-7(4) 7-6(4) 6-4

Møller (DEN) [Q]-Cinà (ITA) [WC] 6-4 7-6(4)

Machac (CZE)-Comesaña (ARG) 3-6 7-6(3) 6-3

Tirante (ARG)-Bautista Agut (ESP) 6-4 6-2

Kopriva (CZE)-Zhang (CHN) [PR] 6-2 6-0

Lajovic (SRB) [Q]-Sonego (ITA) 6-3 7-6(1)

Cilic (CRO)-Bergs (BEL) 4-6 6-3 6-4

Jodar (ESP) [WC]-de Jong (NED) 2-6 6-3 6-4

Prizmic (CRO) [Q]-Berrettini (ITA) 6-3 6-4

Ofner (AUT)-Basilashvili (GEO) [Q] 7-6(5) 7-6(0)

Buse (PER)-Mannarino (FRA) 6-4 6-2

Nava (USA)-Brooksby (USA) 6-3 7-5

Tabilo (CHI)-Royer (FRA) 6-2 6-4

Struff (GER)-Müller (FRA) 7-6(3) 6-0

Dzumhur (BIH)-Bellucci (ITA) 6-2 6-4

Hurkacz (POL)-Faria (POR) [Q] 6-3 6-3