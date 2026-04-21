Perché Lorenzo Musetti è virtualmente fuori dalla top10 e cosa deve fare per rientrarci a Madrid

Lorenzo Musetti deve difendere la semifinale raggiunta nel 2025 nell’ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro, per questo motivo, al termine del torneo in altura sulla terra battuta spagnola, scarterà i 400 punti incamerati lo scorso anno nel ranking ATP.

Nell’aggiornamento rilasciato ieri, inoltre, Musetti si trovava a quota 3715, al nono posto, ma a Madrid ripartirà da quota 3315, e così nella classifica virtuale ha perso due piazze, scivolando in undicesima posizione: l’azzurro è stato scavalcato dal russo Daniil Medvedev e dal kazako Alexander Bublik.

Musetti deve recuperare appena 30 punti a Bublik e soli 45 a Medvedev: superare un turno in più rispetto ai rivali diretti sarà sufficiente all’azzurro per rientrare in top ten, mentre per esserne certo senza guardare ai risultati degli avversari l’azzurro dovrà arrivare in finale per essere almeno decimo.