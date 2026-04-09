Dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026: orario, canale, streaming

Gli appassionati di ciclismo sono pronti a gustare l’affascinante spettacolo offerto da una delle gare più entusiasmanti dell’anno. Domenica 12 aprile si corre la Parigi-Roubaix. La corsa in linea, giunta all’edizione numero 123, prende il via da Compiègne, partenza prevista alle 11:05, e si conclude a Roubaix intorno alle 16:50 dopo aver percorso 258,3 chilometri.

Mathieu van der Poel, al terzo centro consecutivo, si è confermato il dominatore assoluto dell’Inferno del Nord. Il neerlandese ha infatti rifilato 1’18’’ a Tadej Pogacar, penalizzato però da una caduta, e ha staccato il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek di 2’11’’. Un campo partecipanti di altissimo livello sembra offrire tutte le garanzie per una gara appassionante.

Il fuoriclasse sloveno, dopo aver sfatato il tabù Sanremo, proverà a scrivere una nuova mirabolante pagina della storia del ciclismo per centrare il secondo grande obiettivo del 2026. Il suo compito non sarà però assolutamente semplice per la pressione derivante dall’importanza della posta in palio e per le caratteristiche di una gara che forse gli si addice meno delle altre. Vincere significherebbe entrare nel ristretto club di corridori che in carriera hanno vinto tutte le Monumento.

L’ultima vittoria italiana risale al 2021, anno in cui ad imporsi è stato Sonny Colbrelli. L’Italia punta ancora su Filippo Ganna che, dopo il trionfo della scorsa settimana a Waregem con un finale stratosferico, proverà a capitalizzare tutto il lavoro sviluppato per essere protagonista in una corsa su cui ha sempre puntato.

Come seguire la Parigi-Roubaix? La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:45 alla conclusione, mentre RaiSport HD proporrà la gara dalle 12:45 alle 14:45. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX 2026

Domenica 12 aprile Parigi-Roubaix Compiègne-Roubaix (258,3 chilometri)

Orario di partenza: 11:05

Orario di arrivo stimato: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA PARIGI-ROUBAIX 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 18:05; RaiSport HD dalla 12:45 alle 14:45

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 (dalle 10:30 alle 17:00), Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport