Scheldeprijs femminile 2026, Charlotte Kool trionfa in volata. Elisa Balsamo sul podio

Era la più attesa e ha mantenuto fede alle previsioni della vigilia. L’olandese Charlotte Kool si aggiudica con una irresistibile volata la sesta edizione dello Scheldeprijs femminile, gara in linea da Schoten a Schoten di 130,6 chilometri. Elisa Balsamo della Lidl-Trek, vincitrice dello scorso anno, deve accontentarsi del gradino più basso del podio.

L’atleta della Fenix-Premier Tech lancia la sua progressione nel finale e precede in volata la connazionale Nienke Veenhoven del Team Visma | Lease a Bike. Elisa Balsamo, che in un primo momento sembrava non dover gareggiare, non riesce a piazzare il guizzo decisivo nei metri conclusivi e deve accontentarsi della terza posizione. Completano l’ottima giornata dei colori azzurri il quinto posto ottenuto da Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto e il nono di Sara Fiorin della Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.

Nelle prime fasi di gara sono in sette ad uscire dal gruppo: la belga Ilken Seynave, l’olandese Yonna Van Dam, la britannica Mari Porton, la tedesca Clara Jager, la svizzera Lea Huber, la britannica Lucy Gadd e l’austriaca Leila Gschwentner. Le fuggitive sfiorano un vantaggio massimo di poco inferiore ai tre minuti.

Il gruppo aumenta gradualmente l’andatura e recupera le battistrada a poco più di cinquanta chilometri dal traguardo. A trentaquattro chilometri dal traguardo provano ad evadere Barbara Guarischi, l’olandese Lieke Nooijen e la belga Hélène Hesters, ma la loro azione si esaurisce dopo pochi metri.

Dieci chilometri più tardi tenta la sortita la spagnola Marina Garau della Vini Fantini – BePink: il vantaggio dell’iberica non supera però i dieci secondi e la sua azione si esaurisce dopo sei chilometri. Ai meno otto ci prova nuovamente Barbara Guarischi insieme alla compagna Femke Gerritse che allunga da sola dopo pochi metri, senza però trovare fortuna. Diventa, a quel punto, inevitabile l’arrivo a ranghi compatti di un gruppo frazionato dall’ennesima caduta di giornata.