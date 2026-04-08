Arriva la fuga al Giro dei Paesi Baschi 2026: Axel Laurance vince la terza tappa

Frazione particolare la terza del Giro dei Paesi Baschi 2026. Partenza ed arrivo Basauri, con quasi 3000 metri di dislivello ma senza salite dure. Giornata ideale per una fuga da lontano, con il gruppo a gestire al meglio. L’azione giusta è partita ed è arrivata al traguardo: a vincere è il francese Axel Laurance. Quarto successo in stagione per l’uomo della Ineos Grenadiers che di recente si era portato a casa due frazioni alla Coppi e Bartali. Resta in vetta senza patemi Paul Seixas alla classifica generale.

All’attacco dopo tantissimi tentativi sono andati Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Guillaume Martin, Clement Braz Afonso (Groupama-FDJ), Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH), Natnael Tesfatsion (Movistar Team), Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Axel Laurance (INEOS Grenadiers), Tobias Halland Johannesen (Uno-X Mobility), Reuben Thompson (Lotto Intermarché), Mikel Bizkarra e Jonathan Lastra della Euskaltel – Euskadi.

Il gruppo ha lasciato spazio, visti i pochi pericoli in chiave classifica generale, e i fuggitivi sono andati a giocarsi il successo. A sfruttare l’occasione Laurance e Arrieta che hanno guadagnato sui rivali sul GPM di Bikotx-Gane e si sono lanciati verso l’arrivo in coppia. Nello sprint sono venute fuori le qualità di Laurance che ha beffato lo spagnolo.

Terzo, a regolare il drappello degli inseguitori, Tesfatsion. Ottavo posto per Fortunato, migliore degli italiani. A regolare il drappello dei migliori ci pensa proprio Seixas a 1’04” dalla vetta.