Isaac Del Toro si ritira al Giro dei Paesi Baschi: cos’è successo, il ritardo da Seixas e le prossime gare

Isaac Del Toro si è ritirato nel corso della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, dopo essere incappato in una caduta quando mancavano una novantina di chilometri al traguardo di Basauri. Il gruppo stava affrontando un tratto vallonato e si apprestava a imboccare la salita di Barrerilla (5 km al 6,5% di pendenza media) e nell’incidente sono rimasti coinvolti alcuni uomini del Team Visma | Lease a Bike e della UAE Emirates, tra cui il talentuoso messicano, costretto ad alzare bandiera bianca.

Dopo la caduta si è rialzato e ha zoppicato in un prato, il pantaloncino era strappato all’altezza del gluteo destro e ha poi pedalato per qualche centinaio di metri, decidendo di ritirarsi. Non sembrano esserci particolari lesioni e la situazione sembra essere sotto controllo, ma si attendono aggiornamenti da parte della squadra emiratina.

Il 22enne, che nel corso di questa stagione ha vinto l’UAE Tour e la Tirreno-Adriatico (corse a tappa di una settimana di livello World Tour), si era presentato in Spagna da favorito della vigilia, ma non aveva incantato nelle prime due frazioni: nella cronometro di Bilbao aveva accusato un ritardo di 51” dal francese Paul Seixas in 13,8 km e si era poi staccato sulla salita di San Miguel de Aralar (9,4 km al 7,9%), arrivando a Mendukilo con un distacco di 1’43” dal giovane transalpino.

Stamattina, al via da Basauri, Isaac Del Toro si trovava in ottava posizione in classifica generale a 2’44” da Seixas e a 36” dal terzo posto occupato dal tedesco Florian Lipowitz. Tra i prossimi appuntamenti, secondo la programmazione originaria, figurano le Classiche delle Ardenne (Amstel Gold Race il 19 aprile, Freccia Vallone il 22 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 26 aprile), per poi incominciare il cammino verso il Tour de France, che scatterà il prossimo 4 luglio.