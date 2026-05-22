Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Alessandria-Verbania: orari, percorso, tv. Occasione per Ganna e Ciccone

Tredicesima tappa per il Giro d’Italia 2026, si resta in Piemonte: partenza da Alessandria ed arrivo in quel di Verbania per una frazione non del tutto scontata. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2026 DALLE 12.40

PERCORSO

189 chilometri in programma, i primi 160 sono completamente pianeggianti. Poi si approcciano i due GPM di giornata: prima Bieno (2,4 chilometri al 5,7%) e poi l’ascesa più attesa, quella di di Ungiasca (4,7 chilometri al 7% e gli ultimi 2 costantemente al 9%). Picchiata verso il traguardo con gli ultimi 5 chilometri pianeggianti.

FAVORITI

In terra piemontese l’attesa è tutta per il padrone di casa Filippo Ganna. Dopo la vittoria nella cronometro l’uomo della Netcompany INEOS ha annunciato di puntare a questa frazione per il successo parziale. In casa Italia da seguire anche un Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ci sta provando ogni giorno, ma ancora non è riuscito a lasciare il segno. Discorso simile per Christian Scaroni (XDS Astana Team). L’uomo da battere però in queste occasioni resta Jhonatan Narváez: il campione ecuadoriano della UAE Team Emirates – XRG è a caccia del poker e fa paura a tutti. Difficile che si possa muovere qualcosa in chiave classifica generale, con Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) che dovrebbe conservare senza patemi la sua Maglia Rosa.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026

Venerdì 22 maggio – Tredicesima Tappa Alessandria-Verbania (189 km)

Orario di partenza: 12.40

Orario di arrivo stimato: 17.10

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026

Diretta tv: dalle 12.40 alle 14.00 su Rai Sport HD, dalle 14.00 su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Dazn, Eurosport 1